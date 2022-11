Politiet efterlyste røver, de allerede havde fængslet

Siden juni har Østjyllands Politi forgæves forsøgt at finde den unge mand, der den 21. om aftenen begik et røveri mod Rema 1000 på Trøjborg i det nordlige Aarhus.

Tirsdag blev han efterlyst med billeder, men han er nu blevet identificeret, hvorfor billederne er fjernet.

Det viste sig at være en 22-årig mand, der i forvejen sidder varetægtsfængslet i forbindelse med en anden sag.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Østjyllands Politi til, hvordan det kan gå til.

Kunne ikke selv finde ham

Efter længere efterforskning valgte politiet altså at efterlyse manden med billeder tidligere tirsdag.

- Grunden til, at vi først nu efterlyser manden med billeder, er, at vi havde nogle spor, vi først undersøgte. De førte dog ikke til manden, så nu beder vi om offentlighedens hjælp, lød det tidligere fra kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Emil Enemark Sørensen tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Røveriet fandt sted kl. 22.01, hvor den mistænkte gerningsmand undlod at betale for sine varer - to pakker cigaretter og en energidrik.