Optimisme i butikkerne: Julehandlen bliver god i år

- Vores forventning er, at vi får en rigtig fornuftig julehandel. Det vi kan se, er, at folk er vendt tilbage til de fysiske butikker. Folk fornøjer sig ved at gå ud sammen og få den sociale oplevelse det er at handle ind. Derfor tror jeg, at julehandlen i år kan gå hen og blive rigtig god, siger Claus Bech, direktør i Aarhus City Forening til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er ikke synderligt bekymret for, at handlen på nettet trækker julegavekøberne ud af de fysiske butikker. Han tror nemlig på, at det sociale aspekt - særligt i skyggen af corona - kommer til at spille en stor rolle.

- Den fysiske detailhandel og det at gå ud og købe julegaverne med familie, venner og bekendte er kommet for at blive. Jeg er ikke jubeloptimist. Vi holder benene solidt plantet på de århusianske fliser, men der er grund til optimisme, konstaterer Claus Bech.