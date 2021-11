Motorsaven kører på højtryk på juletræsplantage

Sallings julelys er blevet tændt, og butikkerne bugner efterhånden med juleslik, rødkål og glaskartofler.

Om man vil det eller ej, så nærmer den søde juletid sig med hastige skridt.

For en juletræsproducent i Dørup vest for Skanderborg betyder det, at juletravlheden efterhånden er ved at melde sig. Derfor er der fuld fart på motorsaven for tiden, hvor juletræer i massevis bliver fældet, pakket og sendt rundt i landet.

- Lige nu er vi i gang med at skove nogle juletræer, der skal leveres engang i næste uge, siger Anders Bjarrum Laursen, der er driftsleder ved Juletræsproducent Lars Geil.