Nye oplysninger om forsvundet kvinde - særligt vidne efterlyses

- Det er en bekendt, der har genkendt hende. Vedkommende råber lige til hende, og hun reagerer ved at løfte armen, siger Lars Bisgaard, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Han fortæller, at den bekendte er meget sikker i sin sag på, at det er den forsvundne kvinde, vedkommende så. Det underbygges blandt andet ved, at kvinden hælder lidt mod højre side, når hun går, hvilket også var tilfældet her.