Ny folkepark på vej - få overblikket over visionerne her

’Kongelunden’.

Det er navnet på en helt ny folkepark, som skal etableres i Aarhus i området omkring Cares Park Arena, Jydsk Væddeløbsbane og Mindeparken.

Det offentliggjorde Aarhus Kommunes borgmester, Jacob Bundsgaard, mandag morgen klokken 9:30 på et pressemøde. Her kunne han også fortælle, at Salling Fondene og Lind Invest samlet donerer en halv milliard kroner til det store projekt.

Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er fyldt med taknemlighed og ydmyghed (...) Jacob Nielsen, adm. direktør, AGF

Den nye folkepark skal samle store sportsbegivenheder under et tag, og der skal blandt andet bygges et spritnyt fodboldstadion.

- Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er fyldt med taknemlighed og ydmyghed overfor kommunen, Lind Investor og Salling Fondene, som udviser den gavmildhed, men også ansvar overfor byen. Det er helt unikt, siger Jacob Nielsen, der er administrerende direktør hos AGF, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er området her, der strækker sig fra Skovbrynet mod nord til Oddervej mod syd, som nu er kommet et skridt nærmere en modernisering – alt sammen under projektnavnet ’Kongelunden’. Det indebærer blandt andet fodboldstadionet Ceres Park, Aarhus Cykelbanen, Forstbotanisk Have, Mindeparken og Jydsk Væddeløbsbane, som altså også ser ud til at få lov at blive.

Udmeldingen kommer oven på næsten 20 år, hvor fodboldklubben AGF, kommunale politikere og fodboldfans har drømt om et nyt stadion, der skal erstatte Ceres Park.

Aarhus Idrætspark blev oprindeligt bygget i 1920, og selvom det i 2001 blev renoveret for omkring 240 millioner kroner, har der flere gange siden været tale om et nyt og moderne stadion.

Ifølge direktøren vil det nye stadion få stor betydning for antallet af tilskuere til klubbens hjemmekampe.

- Hele Aarhus har brug for et nyt stadion. Vi byggede det i 1990’erne og lige siden har andre fodboldklubber fået nye stadioner. Byen bakker op, når der er gode faciliteter. Vi får meget større hjemmebanefordel, og jeg heller ikke i tvivl om, at der vil komme flere tilskuere på et nyt stadion, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Løbebane får ny placering

Aarhus Stadion er blandt andet blevet kritiseret for ikke at være et rigtigt fodboldstadion med den stemning, der hører til, fordi løbebanen lægger afstand mellem fodboldbane og fansene på tribunen, men dette vil med tiden blive fortid.

- Atletikken skal have en anden placering, og det betyder, at vores tilskuere kommer 25 meter tættere på begivenhederne, og det er altafgørende for fodboldoplevelsen, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har tidligere talt varmt om at få et stadion med plads til 25.000 tilskuere. Ifølge AGF’s hjemmeside har deres nuværende stadion plads til 19.433 tilskuere.

Men på pressemødet i Aarhus ville man ikke komme ind på kapaciteten på det kommende nye stadion.

- Vi har ikke lagt os fast på noget. Det vigtige er, at det lever op til Uefas sikkerhedskrav, siger Jacob Bundsgaard.

Væddeløbsbane kniber sig selv i armen

Jydsk Væddeløbsbane går også og kniber sig selv i armen, oven på dagens store nyhed. De stod nemlig til at blive smidt ud af byen, men nu er alt vendt på hovedet.

Det rørte mig lidt i maven og i hjertet, at der lige pludselig ser ud til at komme nogle muligheder, som kommer til at betyde meget for os og for byen. Flemming Sunn, direktør på Jydsk Væddeløbsbane

- Det rørte mig lidt i maven og i hjertet, at der lige pludselig ser ud til at komme nogle muligheder, som kommer til at betyde meget for os og for byen. Jeg er en meget glad mand, og det er svært at få armene ned, siger Flemming Sunn, der er direktør på Jydsk Væddeløbsbane, til TV2 ØSTJYLLAND.

- En privat investor har tidligere foreslået kommunen, at man skulle finde penge til det store projekt ved at sælge byggerettigheder på Jydsk Væddeløbsbanes areal bag stadion.

Et forslag der langt fra faldt i god jord hos væddeløbsbanen samt hos de mennesker, der bor i Holme og Højbjerg, som ikke ønskede at give afkald på et grønt område til fordel for boliger.

Det er den grønne trekant i bunden af illustrationen, der har været uenighed om, hvad man skal gøre ved. Illustration: Sleth/C.F. Møller Foto: Illustration: Sleth/C.F. Møller

- Det, at vi har fået Lind Invest og Salling Fondene med, har gjort at vi kan vende projektet på hovedet og i stedet for at skulle bygge boliger, så kan vi se på, hvordan vi gerne vil have at udviklingen skal være i området, lyder det fra Jacob Bundsgaard (S) til pressemødet.

Det er en melding, som i den grad vækker glæde hos Væddeløbsbanen.

- Det er klart, at foreløbigt var det en meget positiv besked i forhold til det, der ellers har været på plakaten, men man skal ikke sælge skindet, før bjørnene er skudt, men jeg synes absolut, det er svært ikke at være glad, positiv og optimistisk oven på i dag, siger Flemming Sunn, der er direktør på Jydsk Væddeløbsbane, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommer til at tage tid

Borgmesteren forklarer, at det kommer til at tage tid at gennemføre projektet.

- Vi kommer ikke helt til at bruge et kvart århundrede, som de gjorde i starten af sidste århundrede, men det kommer til at tage noget tid, siger Jacob Bundsgaard (S).

Den halve milliard skal i starten af næste år bruges på at etablere en projektorganisation, og i løbet af samme år starter en proces med at inddrage borgerne i området.

Mandag morgen kl. 9.30 præsenterede borgmester Jacob Bundsgaard (S) på et pressemøde nemlig en plan for området omkring Stadion, Væddeløbsbanen og Mindeparken, samt de private investorer, der skal finansiere projektet.

Hvis alt går efter planen, vil arbejdet gå i gang mellem 2021 og 2023 med den overordnede udviklingsplan, planlægning og de første anlægsarbejder, forklarer borgmesteren.

Det samlede projekt kommer til at koste mere end en halv milliard kroner, og derfor forventer Jacob Bundsgaard også, at kommunen vil bidrage til projektet, samt at flere investorer skal bidrage.