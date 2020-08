Nu skal hotspot lægge en dæmper på populær park

Det skal være slut med store grupper af festglade aarhusianere i Botanisk Have.

Det er meldingen fra politidirektør Kirsten Dyrman fra Østjyllands Politi, som fredag har gjort Botanisk Have til et såkaldt hotspot - gældende fra fredag klokken 15.00.

Vi har her på TV2 ØSTJYLLAND den senere tid fortalt, hvordan Botanisk Have i det centrale Aarhus de seneste måneder har været brugt af festglade aarhusianerne, der udstyret med soundbokse har spillet godt op i festen - til stor gene for naboer til parken.

Læs også Hundredvis af studerende festede på livet løs i populær park

Men nu sætter politiet ind ved at oprette et såkaldt hotspot i parken, der giver myndighederne beføjelser indføre et midlertidigt opholdsforbud, hvis der fortsat er for mange mennesker, som stimler sammen.

- Vi har konstateret, at der samles rigtig mange unge mennesker, og at der simpelthen er for mange til stede. De mødes i grupper, men som aftenen går, blander de sig. Hvis vi kan se, at mange forsamler sig og udgør en smitterisiko, så kan vi hurtigt lave indføre et opholdsforbud på stedet siger Kirsten Dyrman på et pressemøde fredag om coronasituationen i Aarhus Kommune.

Fakta om opholdsforbud Når der er udstedt opholdsforbud, betyder det, at det kan give en bøde på 2500 kr. at opholde sig i området. Det er fortsat tilladt at passere igennem området og dermed i orden at løbe en tur eller lufte sin hund der.

Der kan kun udstedes opholdsforbud for mindre, afgrænsede områder som eksempelvis parker, pladser, strande, veje, forlystelsesparker, banegårde og lufthavne, forretninger og campingpladser.



Du kan læse mere om opholdsforbud i § 10 i "Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19".

Kilde: Østjyllands Politi Se mere

De seneste dage har politiet besøgt parken adskillige gange, og det er blandt andet resulteret i bøder og beslaglæggelse af soundbokse på grund af for høj musik. Og så har politiet altså konstateret, at for mange samles for at feste.

Ifølge Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (S), der også var med på pressemødet, er over halvdelen af de smittede i Aarhus under 29 år.

06:25 VIDEO: Flere naboer er stærkt chikaneret over det høje lydniveau fra Botanisk Have. Aarhus Kommune og Østjyllands Politi forsøger sig med nye tiltag, som skal stoppe støjen, så naboerne kan sove igen. Videoen er fra den 21. august. Luk video

Restriktioner lempes

Dagens udmelding fra Østjyllands Politi kom på et pressemøde klokken 14.00, hvor Jacob Bundsgaard også kunne fortælle, at de nationale sundhedsmyndigheder har ændret i coronarestriktionerne i Aarhus.

Det betyder blandt andet, at besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem og sociale bosteder ophæves, at nattelivet kan holde åbent til klokken 02.00, at anbefalinger om hjemmearbejde ophører, og at unge på ungdomsuddannelserne kan vende fysisk tilbage på fuld tid.

- Alle i Aarhus har gjort en kæmpe indsats, siger Jacob Bundsgaard.

- Men vi skal fortsat udvise agtpågivenhed.

Lempelserne gælder fra midnat.

Du kan se eller gense hele dagens pressemøde herunder.