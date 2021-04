Nu må to sogne genåbne: - Det har været et rodet forløb

Mens Gellerup og Ravnsbjerg sogne har været nedlukket, har Skjoldhøj ligget tæt på grænsen, men er altså gået fri - og det ser ud til at fortsætte.

- Der skal lyde en stor tak for det store engagement og ansvarlighed, der har været vist hos borgerne i Ravnsbjerg, Gellerup og Skjoldhøj sogne. Mange frivillige kræfter har ydet en stor indsats for at forebygge smittespredning og informere om mulighederne for at blive testet. Det er lykkedes ved fælles hjælp at få banket smittetrykket ned – også ned under incidensgrænsen under de regler, der gjaldt indtil i går, siger Niels Højberg.



Ingen sogne i Aarhus Kommune er nu ramt af nedlukning.