Motorcyklist anholdt efter mislykket flugtforsøg

Ifølge Østjyllands Politi er manden frakendt kørekortet. Han er derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden, kørsel uden hjelm, for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for flere andre færdselsforseelser.

Mange brugte mobilen

Den 25-årige er ikke den eneste, der i løbet af den fire timer lange færdselsindsats mandag sidst på dagen, som blev stoppet af politiet.

21 bilister brugte mobiltelefonen under kørsel, og de kan alle se frem til en både på 1500 kroner samt at skulle betale 500 kroner til offerfonden.