Mistænkt for drab er anholdt i fængsel - og nu varetægtsfængslet

Opdatering:

Den 26-årige mand er efter et grundlovsforhør tirsdag ved Retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i fire uger. Til Ritzau har politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss Olsen forklaret, at selv om manden i forvejen sidder fængslet, ønskede politiet den 26-årige mand varetægtsfænglset, så han ikke kan påvirke efterforskningen. - For når man sidder og afsoner, er det ikke med samme vilkår, som når man er varetægtsfængslet, sagde politiinspektøren til Ritzau. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, hvorfor det er hemmeligt, hvad den 26-årige er præcis er varetægtsfængslet for.