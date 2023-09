Mistanke om madforgiftning: Over 100 studerende har fået maveonde

Diarré, mavesmerter og hovedpine. I løbet af et par dage blev en lang række ingeniørstuderende fra Aarhus Universitets afdeling på Katrinebjerg lagt ned med dårlig mave. - Der er mellem 100 og 150 studerende, der har haft symptomer, så det er lidt vildt, fortæller Jonas Hartung Tast til TV2 Østjylland.

quote Vi forhørte os hos de studerende og opdagede, at der var rigtig mange, der havde symptomer Jonas Hartung Tast, formand, tutorforeningen for diplomingeniørerne, Aarhus Universitet

Han er formand for tutorforeningen for diplomingeniørerne på Aarhus Universitet, Rus-1 Katrinebjerg, og fredag den 25. august var han med til at arrangere fælles aftensmad for de nye studerende. Det var her, de mange studerende angiveligt erhvervede sig en madforgiftning. - Om søndagen skrev vi tutorer sammen i en fælleschat, hvor det gik op for os, at vi var mange, der havde fået dårlig mave. Vi forhørte os efterfølgende hos de studerende og opdagede, at der var rigtig mange, der havde symptomer, siger Jonas Hartung Tast. Venter på svar fra Fødevarestyrelsen Tutorerne havde bestilt 280 wraps med kylling eller falafel fra Memets Delikatesse, og mistanken - som hverken er blevet af- eller bekræftet - er, at det er maden herfra, som har gjort de mange studerende syge. - Vi kontaktede selvfølgelig Fødevarestyrelsen, som blandt andet sendte os et spørgeskema, som vi har delt ud i klasserne. En af os har også indsendt en afføringsprøve. Nu afventer vi svar, siger Jonas Hartung Tast. Han er ærgerlig over, at fællesspisningen måske er skyld i, at mange studerende er blevet syge. - Det er virkelig ærgerligt. Men de nye studerende har været forstående over for, at vi har bestilt maden i god tro. Vi har før fået mad derfra uden problemer, siger Jonas Hartung Tast.

En del af de ingeniørstuderende går til daglig i bygningen Navitas på havnen i Aarhus. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix



Også mistanke om madforgiftning på Navitas To dage før arrangementet blandt ingeniørstuderende på Katrinebjerg, blev der også holdt et studieopstartsarrangement blandt de ingeniørstuderende på Navitas. Her blev der også bestilt wraps med kylling og falafel fra Memets Delikatesse. - Jeg fik det dårligt om lørdagen. Og da jeg senere på ugen kom til at tale med de andre, fandt jeg ud af, at mange af os havde bøvlet med dårlig mave i de dage. Når vi alle havde lignende symptomer, tænkte jeg, at der måtte være noget om snakken, siger Clara Høgh-Poulsen, der er formand for tutorforeningen Rus-1 Navitas, til TV2 Østjylland.

- Det er mega ærgerligt. Vi har været rundt i klasserne og orienteret de nye studerende om situationen. Vi har ofte bestilt mad derfra uden problemer, så det kommer bag på os, siger Clara Høgh-Poulsen.

Formand for tutorforeningen Rus-1 Navitas, Clara Høgh-Poulsen, fortæller, at hun og mange andre har haft symptomer på madforgiftning. Foto: Privatfoto

Penge tilbage for hyttetur Aarhus Universitet bekræfter hændelserne, som man kalder forfærdelig trælse. Endnu er man stadig ved at danne sig et overblik over, hvor mange elever det præcist drejer sig om, og på hvilke konkrete uddannelser eleverne går. På Navitas og Katrinebjerg er der en række forskellige ingeniøruddannelser. Det første, man fra skolens side har gjort, er at tilbyde 11 studerende kompensation for den hyttetur, de ikke kunne komme med på. - De var så ramte mere end en uge efter, at de ikke kunne komme med på turen. Derudover skal vi have kigget på, om nogen har mistet undervisning, som vi måske kan tilbyde dem på anden vis, siger prodekan for uddannelse i det tekniske fakultet på Aarhus Universitet Finn Borchsenius til TV2 Østjylland. Her vil universitet se på, hvad eleverne er gået glip af, og om ekstra undervisning kan passes ind i deres program.

Afviser problemer med fødevarer Memet Kocak, der tidligere har været ejer af Memets Delikatesse og nu er bestyrer af forretningen, bekræfter, at han har fået uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen i forbindelse med en anmeldelse fra de ingeniørstuderende. - Fødevarestyrelsen troppede pludselig op og tog en masse tests, men resultatet er ikke gjort op endnu. Jeg kan dog ikke forestille mig, at det er min mad, der er noget galt med. Vi har solgt 1.000 andre ruller i vores butikker samme dag og ikke fået en eneste klage, siger Memet Kocak til TV2 Østjylland.