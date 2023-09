Syg efter take away: Jacob og Sophia er ikke i tvivl om, hvor de blev smittet

15-20 toiletbesøg om dagen og en følelse i kroppen af total udmattelse. Jacob Foldager fra Aarhus tænker ikke tilbage på de seneste to uger som nogen af de fedeste i hans snart 26-årige liv. Fredag den 25. august skulle han ned til Aarhus Festuge sammen med fire kammerater. På vejen ind til byen tog de forbi Memet's Delikatesses take away-restaurant på Silkeborgvej og købte hver sin wrap salat og kødfyld. - Jeg mener, at min var med kylling, og to af de fire andre bestilte det samme som mig. Vi har alle tre døjet med maveproblemer i dagene efter, siger Jacob Foldager, der ikke er i tvivl om, at hans maveonde er resultatet af maden fra Memet's. - Jeg har ikke noget endegyldigt bevis på det, men jeg er ret sikker på, at der er en sammenhæng, når vi er tre, som ender i samme situation efter at have spist samme sted. Da jeg så læste hos jer på TV2 Østjylland, hvordan flere hundrede studerende var blevet syge af mad leveret fra Memet's præcist samme dag, jamen, så går det ligesom op i en højere enhed, siger Jacob Foldager.

Hans smerter startede søndag eftermiddag den 27. august, om mandagen måtte han tage hjem fra sit job på et plejehjem, hvor han arbejder som fysioterapeut, og torsdag tog han forbi lægen til kontrol. Her blev taget en afføringsprøve og en blodprøve, og mandag den 4. september ringede lægen med svar og et spørgsmål: Der var fundet to forskellige varianter af e.coli-bakterier, og lægen ville vide, om han mon havde været ude at rejse for nylig. Han fik at vide, at den ene bakterie svarer til den sygdom, man kalder for rejsediarré, og som man som regel kun bliver smittet med i udviklingslande.

Han blev rådet til at drikke rigeligt med væske, da sådan en omgang diarré risikerer at føre til dehydrering, fordi kroppen mister meget væske ved toiletbesøgene. - Jeg fik også at vide, at det i værste fald kan tage op til en måned, før symptomerne forsvinder. Jeg har det heldigvis bedre nu, og jeg kan gå på arbejde, men jeg er stadigvæk ikke på toppen, siger Jacob Foldager.

Studerende smittet med colibakterier TV2 Østjylland fortalte forleden om et studiearrangement for nye studerende på Aarhus Universitets ingeniøruddannelse, hvor mellem 100 og 150 studerende har fået symptomer som diarré, mavesmerter og hovedpine. De havde alle spist wraps med kylling eller falafel fra Memet's Delikatesse i Aarhus, hvor der er afdelinger på Nørre Allé, Silkeborgvej og Irma Pedersens Gade. De ansvarlige for arrangementet har kontaktet Fødevarestyrelsen, som efterfølgende har været på besøg hos Memet's Delikatesse. Memet Kocak, der tidligere har været ejer af Memet's Delikatesse og nu er bestyrer af forretningen, bekræfter, at han har fået uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen i forbindelse med en anmeldelse fra de ingeniørstuderende. Han mener ikke, at smitten stammer fra Memet's Delikatesse, da han har haft masser af andre kunder, som ikke er blevet syge af maden. arrow-down

Døjer med kvalme på 18. dag Sophia de Linde har også været forbi Memet's Delikatesse i den pågældende periode. Det var hun både den 21. og den 26. august. - Jeg startede med at få det skidt dagen efter mit første besøg. Jeg slog det hen, fordi jeg havde gang i nogle eksamener, så min tanke var, at jeg havde ondt i maven af den grund, siger den 24-årige studerende fra VIA University College. Den 26. var hun som nævnt forbi Memet's efter endnu en rulle med falafel, salat, bulgur og tzatziki.

