Mange henvendelser om efterladte børn

Østjyllands Politi har søndag frigivet billeder af de to små børn, der lørdag aften blev fundet efterladt på Park Allé i Aarhus midtby.

Søndag aften klokken 19.30 oplyser Østjyllands Politi, at de har modtaget 'rigtig mange' henvendelser angående de to børn. Ingen af henvendelserne har dog ført politiet nærmere børnenes identitet eller deres forældre.

- Derfor modtager vi stadig meget gerne henvendelser fra folk, der ved noget om børnene eller deres forældre, siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Lars Bisgaard, til TV 2.

Pigen vurderes til at være cirka et år gammel. Foto: Østjyllands Politi

Drengen vurderes til at være cirka to og et halvt år gammel. Foto: Østjyllands Politi

Der er tale om en cirka etårig pige med sort hår, der var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med hvide prikker samt en blå hue, og en dreng på cirka to og et halvt år, ligelededes med sort hår og iført grønne støvler, bordeauxfarvede bukser og mørk jakke.

Ud over oplysninger om børnene efterlyser politiet også forældrene, vidner eller personer med oplysninger om de to børn.

- Nu skal vi have set på, om der er yderligere videoovervågning fra området, vi kan bruge til den videre efterforskning, oplyser vagtchef ved Østjyllands politi Per Bennekov til TV 2.

Politiet har også frigivet et billede af den klapvogn, den lille pige sad i, da børnene blev fundet.

Klapvognen, den lille pige sad i, da hun blev fundet lørdag. Foto: Østjyllands Politi Foto: Østjyllands Politi

Overdraget til sociale myndigheder

Det var Claus Vitved, der sammen med en ven fandt de to små børn stående alene på Park Allé i Aarhus.

- Det var noget i mig, der tænkte, at der var noget forkert ved, at så små børn stod alene en meter fra en så trafikeret vej. Det er et farligt sted, siger han til TV 2.

Efter at have afsøgt området for børnenes forældre uden held, ringede de to østjyder til politiet.

Herefter blev børnene taget med på politistationen i Aarhus, og senere lørdag blev de overdraget til Familiecentret i Aarhus Kommune.

Familiecenteret samarbejder nu med politiet for at finde frem til børnenes forældre.

- Vores primære opgave er at bringe børn i sikkerhed, når de står i sådan en situation. Vi skal sikre, at de har det godt, siger chef for Familiecentret under socialforvaltningen i Aarhus Kommune, Mette Spring, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun vil ikke kommentere på den konkrete sag, men forklarer, at børnene, hvis forældrene ikke melder sig, enten får plads på et opholdssted eller hos en plejefamilie.

Har kontaktet hospitaler

Østjyllands Politi har i løbet af søndagen været i kontakt med krisecentre og hospitaler for at afsøge, om forældrene skulle være kommet til skade, men det har ikke ført dem frem til forældrene.

Det fortæller de til TV2 ØSTJYLLAND.

De arbejder nu på at gennemgå videomateriale fra området, og børnene er efterlyst hos Interpol. Østjyllands Politis teori har indtil videre været, at der var tale om Roma-børn, og de har derfor haft flere tolke til at prøve og tale med børnene, men ingen af tolkene har kunnet kommunikere med dem.

Har du oplysninger vedrørende børnene, kan Østjyllands Politi kontaktes på 114.

Her blev børnene fundet

Kortet viser Park Allés placering.