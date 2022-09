En 48-årig mand er tirsdag sigtet for gennem flere år at have begået seksuelle overgreb mod sin steddatter.

Han bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus klokken 10. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Overgrebene er fundet sted i perioden fra 2007 til 2009, oplyser politiet.

Anklageren har anmodet om lukkede døre, og politiet har derfor ikke yderligere informationer på nuværende tidspunkt.