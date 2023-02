Lokal indsamling til jordskælvsofre vokser - det samme gør dødstallet

Mens dødstallet efter mandagens voldsomme jordskælv i Tyrkiet og Syrien bare vokser, holdt Tokio Bar i Aarhus onsdag aften ekstraordinært åbent.

Det gjorde baren for at give plads til et indsamlingsarrangement til at hjælpe ofrene for jordskælvet, fortalte Mesut Dursun, ejer af Tokio Bar, da TV2 ØSTJYLLAND kiggede forbi.

- Så vi kunne få samlet nogle penge og midler ind, nogle jakker og tæpper, som vi har fokuseret på, fortæller barejeren.

I indgangspartiet lå stakke med det donerede, og imens tikkede pengene stille og roligt ind på den indsamlingskonto hos Red Barnet, som Mesut Dursun har fået etableret.