Muhammed bad om hjælp - nu holder folk i kø hos ham

- Der er mangel på tæpper, varmt tøj, bleer, babymad, hygiejneartikler, siger Muhammed Kekeç, da det lykkedes at fange ham over telefonen senere på aftenen.

Poser og papkasser bliver afleveret i hundredvis, det hele skal sorteres og pakkes for at blive sendt afsted til Tyrkiet onsdag morgen.

Muhammed Kekec er blandt andet gået på Facebook for at bede om hjælp.

På et tidspunkt var der så mange biler ved Muhammed Kekeçs opgang, at en parkeringsvagt kom og spurgte, hvad der foregik.

Mange er blevet for at give en hånd med, når de har afleveret det, de kom med.

Tirsdag gik Muhammed Kekeç på Facebook og Instagram og bad folk om at aflevere det, de kunne undvære, ved ham på en adresse i Åbyhøj i Aarhus. Tirsdag aften har 200-300 biler været forbi for at aflevere poser eller papkasser med nødhjælp.

Dødstallet er oppe over 7000, men antallet af evakuerede, der hverken har tag over hovedet eller nogen af deres personlige ejendele er meget højere.

- Jeg har haft travlt hele dagen, men jeg føler, at jeg gør noget for nogen. Når man får den opbakning fra folk, det giver mig endnu mere lyst til at hjælpe. Det gør mig pisseglad, når folk i Danmark støtter op, siger han.

Han bruger kælderen i sin opgang - med accept fra naboerne - til at sortere og pakke den nødhjælp, der bliver ved med at komme. Klokken 23.00 ringer telefonen stadig, fortæller han, og bilerne bliver ved med at komme.

- Der er flere på vej fra Randers og Sønderjylland, siger han.

Indtil videre har de nødhjælp til at fylde fem varebiler og to lastbiler, som bliver kørt til København onsdag. Herfra bliver det fløjet til Tyrkiet, hvor det bliver sendt til katastrofeområder med helikopter.

Muhammed Kekeç mener, tragedier som den, der udspiller sig i Tyrkiet og Syrien lige nu, viser, at der er et stort sammenhold mellem danskere og etniske minoriteter her i landet.

- Det viser, at man kan have medfølelse og have ondt af dem, der er ramt af den her forfærdelige katastrofe, det handler ikke om politik og Danmark og Tyrkiet. Det handler om mennesker, siger han.

Efter onsdagens transport vil Muhammed Kekeç sætte sig sammen med de andre, der indsamler, så de kan koordinere indsatsen.