Hüseyin kan ikke få kontakt til Tyrkiet: - Det er kaos

- Jeg har prøvet at kontakte nogle, men der er mange, jeg ikke kan komme i forbindelse med, siger Hüseyin Arac, som er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aarhus.

- Vi ser desværre altid det samme med jordskælv, sagde Catherine Smallwood, ledende katastrofeofficer i Europa for WHO, mandag aften.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at op mod 20.000 mennesker har mistet livet i naturkatastrofen. Der er dog en del usikkerhed forbundet med det tal.

Ifølge tv2.dk er flere nødhjælpsorganisationer klar til at hjælpe, men først skal der dannes et overblik over omfanget af omkomne, tilskadekomne og ødelæggelser, fortæller Peter Rothe Schultz, teamkoordinator i katastrofeafdelingen i Dansk Røde Kors til TV 2.

- Det går lige i hjertet

Mens de ulykkelige historier ruller ind fra Tyrkiet og Syrien, sidder masser af tyrkiske statsborgere med bopæl i Østjylland og følger situationen tæt.

Mandag fortalte Fatma Cetinkaya fra Randers, at hun har lyst til at tage til Tyrkiet for at hjælpe.

- Magtesløsheden er forfærdelig, når man sidder herhjemme i Danmark. Jeg føler mig ikke til nytte for mit folk og mit land. Det går lige i hjertet, sagde det tidligere byrådsmedlem.



Hun håber, at herboende tyrkere i Randers kan gå sammen og gøre noget. Selv vil hun forsøge at stable et arrangement på benene lørdag.