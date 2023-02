Bar-ejer samler ind til jordskælvsofre: - Det skal være ordentligt

- I første omgang vil jeg lave et indsamlingsevent og samle penge ind. Jeg har snakket med folk dernede (i Tyrkiet, red.), og det der er allermest behov for er tæpper og vinterjakker, siger Mesut Dursun.

Støtteeventet er stablet på benene med kort varsel, og Mesut Dursun er i skrivende stund i færd med at skaffe musik.

- Jeg er heldig at have lokationen til det og jeg har nogle musikerkolleger, som kan komme og spille, fortæller han.

For ham er det vigtigt at komme i gang med hjælpen hurtigst muligt.

- Det skal være mens det er i frisk erindring, konstaterer han.

Ingen politik eller religion

Mesut Dursun understreger, at selvom han selv har tyrkisk baggrund, så er indsamlingen til fordel for ofrene i både Tyrkiet og Syrien. Og han understreger, at man ikke skal kigge forbi, hvis man "bare" kommer med et tyndt tæppe for at kunne sige, man har gjort det.

- Det skal være noget ordentligt, som kan gøre en forskel. Et ordentligt tæppe eller en god vinterfrakke. Og hvis man ikke har det, så kan man komme ned og købe noget i baren, siger han.

Han slår fast, at han på stedet ikke tillader hverken politik eller religion.

- Det her skal udelukkende handle om at hjælpe mennesker.

Frygten sidder i folk

Hans egen far er i øjeblikket i Tyrkiet. Selvom han befinder sig i byen Çorum omkring 600 kilometer nord for det store jordskælvs epicenter, så fortæller Mesut Dursun, at frygten er overalt i Tyrkiet lige nu.

- Folk spekulerer i, hvad der sker med bygningerne, og frygten for et nyt jordskælv eller efterskælv sidder i dem. Alle er nervøse, fortæller han.

En fætter i Tyrkiet er kørt til en lille landsby, ligesom en kusine er søgt til et kolonihavehus. De er bange for at opholde sig i større bygninger, som potentielt kan kollapse.

Tirsdag skal Mesut Dursun bruge på at gøre klar til støtteeventet onsdag. Det foregår på Tokio Bar i Skolegade mellem klokken 18.00 og 21.00.