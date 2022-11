Letbane-formand efter kaos: Ikke vores skyld - vi leverer et fantastisk produkt

Ikke vores skyld

Hun anerkender, at situationen er frustrerende for de mange passagerer, der ikke kan komme med Letbanen i disse dage og uger. Hun mener, ansvaret for det aktuelle kaos ligger hos Stadler Rail.

- Det kan jeg godt forstå. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi indtil nu har leveret en fantastisk kvalitet. Så jeg kan kun ærgre mig over, at der en underleverandør, der ikke har leveret det, der er aftalt, siger hun.

I september slog Letbanen sin egen passagerrekord, men det momentum er spoleret af de mange aflyste afgange.

- Det handler om, at vi kommer tilbage til det, siger Mie Krog.



Her giver Letbanens direktør Michael Borre et overblik over situationen.