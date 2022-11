Uheldig dag for Letbanen Lastbilkran rammer køreledninger

Alle letbaneafgange mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital er aflyst i begge retninger.

Ifølge Østjyllands Politi skyldes det, at en lastbil er kørt ind i en køreledning i krydset ved Randersvej og Ringgaden.

- Lastbilens kran var ikke lagt ned, og derfor ramte kranen køreledningerne. Det har medført, at strømmen i krydset er gået, og det påvirker også lyssignalet, oplyser kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Emil Enemark Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at teknikere nu arbejder på at få lyssignal og køreledninger til at fungere igen.

Lastbilen er kørt fra stedet, og politiet beder derfor chaufføren henvende sig.

- Der er tale om en ældre hvid lastbil med et rødt førerhus. Det skete omkring klokken 7.40, så hvis man kører i sådan en lastbil og har kørt på strækningen i det tidsrum, må man gerne henvende sig til politiet, siger Emil Enemark Sørensen.