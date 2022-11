Letbanen bliver ramt af aflysninger i flere uger

Det forventes at påvirke letbanetrafikken i de kommende uger, skriver Aarhus Letbane i en pressemeddelelse, og vil især gå ud over L1 mellem Grenaa og Aarhus H. Det er nemlig den type tog, der kører på den strækning, der nu holder stille.

Letbane-direktør Michael Borre beklager de problemer, aflysningerne skaber for passagererne.

- Vi er utrolig kede af at måtte trække flere letbanetog ud af drift. Men når et eftersyn ikke er gennemført, er der risiko for en svækkelse af sikkerheden, og dermed må letbanetogene ikke køre, siger Michael Borre, administrerende direktør ved Aarhus Letbane.



Det tilføjes, at der arbejdes intenst på at at lave en nødkøreplan, men Letbanen oplyser allerede nu, at det kan komme til at inkludere erstatningsbusser.

Det vides endnu ikke, hvor længe de påkrævede eftersyn vil tage at gennemføre.

Pressemeddelelsen belyser ikke, hvorfor togene pludselig skal have foretaget eftersyn.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at få et interview med Michael Borre.