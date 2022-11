Letbanekaos: Overså vigtigt eftersyn i månedsvis

- Det har været hektisk.

Sådan lyder den måske underdrivende vurdering fra direktør i Aarhus Letbane Michael Borre om de seneste syv dage i jobbet.

Først blev adskillige tog trukket ud på grund af et pludseligt eftersyn. Så blev togafgange på stribe aflyst. Så kørte en lastbil ind i køreledninger og skabte flere aflysninger. Og senest væltede et træ ned over et strømkabel og sørgede for endnu et problem at tage sig af.

Men mens køreledninger og strømkabler kan ordnes på dagen, er det sværere med letbanetogene - af typen Tango - der er taget ud til eftersyn.

De blev taget ud, fordi det blev opdaget, at de havde rundet 500.000 kørte kilometer, og inden da skulle de have været til eftersyn. For nogle af togenes vedkommende krydsede de allerede den grænse inden sommerferien.

Tilbage har kun været nogle få tog til at transportere passagerer på strækningen mellem Aarhus-området og Grenaa, som Tango-togene normalt kører på.

Lige nu er der stadig ikke klarhed over, hvor lang tid det vil tage at udføre alle de manglende eftersyn.

- Vi mangler at få en tidsplan fra serviceleverandøren, siger Michael Borre.