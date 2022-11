Flere problemer for Letbanen

Det er bestemt ikke let at være Aarhus Letbane lige nu.

Der har de seneste dage været massive forsinkelser og aflysninger som følge af blandt andet en påkørsel af køreledninger, og derudover kører den efter en midlertidig køreplan på grund af pludselig vedligehold.

Og her onsdag er der væltet et træ, der har ødelagt et strømkabel.

Derfor kører der inden L1 frem til foreløbig klokken cirka 14, oplyser Midttrafik.

Derudover beklager Midttrafik den fortsatte mangel på tog, som vedligeholdelsen fører med sig hele ugen.