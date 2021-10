Kendt fiskehandel får hug for rengøring

Ejer: Urimelige kontrolbesøg

Tilbage står direktør for Clausens Fiskehandel Jakob Clausen og er frustreret.

Han er både ramt på sin faglige stolthed, og så er han træt af Fødevarestyrelsens metoder.

- Vi har mange kunder hver dag, og jeg har aldrig hørt en bemærkning om, at der ikke skulle være rent hos os. Det er hårdt for en fagmand som mig, når jeg gør alt for at sørge for, at der er gjort godt rent, og at hygiejnen er i orden. Så gør det kraftedeme ondt, når de opfører sig sådan, siger Jakob Clausen, da TV2 ØSTJYLLAND forholder ham kontrolbesøget.

Fiskehandleren forklarer, at hans folk i produktionen møder ind klokken tre om natten og går hjem til middag klokken 12.

- Det er klart, at der er noget at gøre rent i en produktionsvirksomhed som vores, men når jeg har en mand, der kommer klokken 12 hver dag og gør rent, så kan det ikke passe, at Fødevarestyrelsen skal komme på besøg klokken kvart i 12 og knalde os for manglende rengøring.