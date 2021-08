Fisken på disken: Jakob overtog familiens fiskehandel som 22-årig

Men selvom meget var nyt, kom han hurtigt efter det, og i 2020 kunne han på vegne af butikken tage imod prisen som årets specialbutik i Aarhus.

Og i dag er det en stolt ’fatter’, der følger med fra sidelinjen:

- I dag fire år efter tror jeg mere på, at han kan. Men jeg var da nervøs for, at det gik galt, fordi det skulle han ikke udsættes for med den alder, han havde. Men jeg var da stolt af ham, og det vil jeg blive ved med at være, siger Søren Clausen.