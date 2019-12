Jehan og Nawal hjælper kvinder i deres boligområde – nu hyldes de

De to somaliske kvinder Jehan A. Beynah og Nawal M. Haji har boet i Danmark i henholdsvis 20 og 18 år.

Da de kom til landet, oplevede de, hvor svært det kan være at flytte til et nyt land uden at kende samfundet. Derfor var de heller ikke tvivl om, at de ville være såkaldte bydelsmødre, da det i 2012 blev muligt at uddanne sig som det i Gellerup.

Lige siden har kvinderne, ved siden af deres arbejde som sundheds- og socialassistenter, gjort en frivillig indsats for at støtte beboere i området med hverdagsopgaver som lægebesøg, tolk og kontakt med kommunen i lokalområdet.

- Vi hjælper med mange forskellige ting. Eksempelvis hvis de mangler en tolk. Vi fortæller også hvad en skolehjemsamtale er, hvad en sagsbehandler er, og hvad en kommune er, siger Nawal M. Haji til TV2 ØSTJYLLAND.

Anerkendelse betyder noget

Nawal M. Haji og Jehan A. Beynah var nogle af landets allerførste bydelsmødre, og siden 2012 er der kommet i alt 90 til af slagsen i Gellerup.

Mandag formiddag blev alle 90 kvinder hyldet af Aarhus Kommune.

- Det betyder ret meget for os, at kommunen anerkender os, fordi så ved kommunen, at vi gør nogle ting frivilligt og noget for samfundet. Det er i hvert fald noget stort for os, og vi er virkelig stolte over at være bydelsmødre, siger Jenah A. Beynah til TV2 ØSTJYLLAND.

Bydelsmødre drives af Fonden for Socialt Ansvar og har eksisteret siden 2011. Indsatsens målgruppe er primært isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som har brug for viden om det samfund, de lever i.

- For os i landsorganisationen betyder det rigtig meget, at bydelsmødre hyldes, men det betyder også meget for bydelsmødre her i 8220. Det er en kæmpestor anerkendelse for det, de gør hver eneste dag. De gør en kæmpestor forskel for mange kvinder i området, siger Zeljka Secerbegovic, der er seniorkonsulent i Bydelsmødres Landsorganisation, til TV2 ØSTJYLLAND.

For at blive bydelsmor skal man gennemføre en grunduddannelse hos Bydelmødrenes Landsorganisation.

Har fået flere til at stemme

Det lader også til at kvindernes frivillige arbejde gør en forskel.

Blandt andet har de formentligt haft direkte afsmitning på de seneste to kommunalvalg - hvor de stemte dørklokker for at opfordre folk til at stemme.

Og når man ser på tallene, har det med stor sandsynlighed virket. I 2009 stemte 42,9 procent i Gellerup. I 2013 steg dette tal til 47,9 procent, mens det i 2017 var steget til 51,2 procent.

Under det seneste Folketingsvalg og EU-valg gjorde bydelsmødrene også en særlig indsats, som de blev hyldet for.

Den lokale afdeling af Bydelsmødre i Aarhus/Gellerup modtog nemlig i efteråret prisen ”Årets bedrift” for deres arbejde med at få stemmeprocenten i lokalområdet til at stige markant til Folketings- og EU-valget.