IT-Camp skal komme fordomme til livs: - Der er behov for flere kvinder i branchen

Men allerede på den første dag er mange af deres fordomme blevet manet til jorden. Og det er netop et af formålene med arrangementet - udover generelt at vise, at IT bestemt også er for kvinder.

- Årsagen til, at der er så relativt få kvinder i IT-branchen, er blandt andet, at der er en masse stereotyper og fordomme omkring IT og datalogi. Og det er jo blandt andet derfor, vi holder campen her. Vi håber at kunne smide nogle af de her fordomme ud ad vinduet, siger Anna Thorsen Hallenberg, arrangør af IT-camp på Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.