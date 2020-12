Institutledere om study drugs: - Vi hører om det som de sidste

Den seneste måned har han arbejdet på en stor eksamensopgave, og hele denne måned har han taget modafinil hver eneste dag.

- Jeg har præsteret lige så godt uden modafinil, og jeg har også præsteret dårligere med modafinil. Det gør dig ikke klogere at tage det. For mig er det mest en måde, hvor jeg kan komme igennem et hårdt stykke arbejde på, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Når du kan præstere uden modafinil, kan du så ikke bare lade helt være med at tage det?

- Jo, det kan jeg sagtens, og det gør jeg også på et tidspunkt. Jeg købte 100 piller på et tidspunkt, og jeg har stadig et par stykker tilbage. Jeg burde helt sikkert være mere disciplineret, men det kan jeg ikke, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ældre studerende skal være rollemodeller

Det er på mange måder let at forstå, at studerende kan komme til at ty til study drugs. I hvert fald hvis man spørger Sanne Kjær, der er psykolog og leder hos Studenterrådgivningen Aarhus. Her er de i kontakt med studerende, der tager study drugs.

- Der er så meget på spil, når man er studerende. Mange studerende kommer til at se lidt sort/hvidt på tingene; ’hvis ikke jeg klarer mig topgodt hele tiden, så er jeg en fiasko, eller også får jeg ikke det job, jeg har drømt om’, siger Sanne Kjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun peger på, at én af de psykologiske konsekvenser ved at tage study drugs kan være, at man ikke får den faglige selvtillid, man skal opbygge under sin studietid.