Studerende doper sig til et 12-tal: - Det hjælper mig til at klare studiet

Studenterrådet: Du konkurrerer med dine studiekammerater

Hos Studenterrådet på Aarhus Universitet oplever de også, at nogle studerende føler sig nødsaget til at tage study drugs. Ifølge formanden Alexander Estrup skyldes det præstationskultur.

- Vi føler, at der er et meget stort pres på de studerende fra start, hvor deres tutor måske er med til at sige, at det er et sindssygt hårdt studie, de har, og at de skal lægge rigtig mange timer i det, siger han og fortsætter:

- Men det er også det her med, at du ved, at du skal score den højeste karakter, og du er faktisk i konkurrence med dine studiekammerater for at lande det job, du gerne vil have, og det kan allerede smuldre tidligt, hvis du får en middelkarakter, som et firtal eller et syvtal, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan du forstå, at nogen studerende føler sig nødsaget til at tage study drugs?

- Jeg kan godt relatere til, hvordan study drugs for nogle måske kan føles nødvendigt, for det er et stort pres, der er på nogle studerende, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.