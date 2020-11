Pushere har kastet sig over Snapchat – så let er det at skaffe stoffer

- Vi prøver at gøre noget ved det, og vi bruger de muligheder, vi har, for at få fat i dem, der sælger, siger vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi Lennart Glerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet er til stede på mediet og holder øje med sælgerne, men vicepolitiinspektøren ønsker ikke at gå i detaljer i forhold til indsatsen over for pusherne.

Går efter bagmændene

Fokusset er dog oftest rettet mod de større fisk end de pushere, som sælger via Snapchat.

- Vi går efter bagmændene til de her ting. Der føler vi, at vi kan ramme mest muligt, forklarer Lennart Glerup.

Han opfordrer dog folk til at henvende sig hos politiet, hvis de oplever brugere på mediet, som forsøger at sælge stoffer.