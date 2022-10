Hjemløse plejede at pisse foran døren: Nu er omdiskuteret ejendom til salg

- Jeg har altså ikke ret mange voldelige episoder, hvor man har brug for at sende en hændelsesregistrering,.

- Det er meget nemmere hernede, fordi man også kan bede folk om at tage lidt luft, hvile sig eller sige: "Nu tager vi lige et spil pool eller noget", sagde varmestuens afdelingsleder, Per Meldgaard Andersen, i 2021 til TV2 ØSTJYLLAND.

Klosterport 9 blev opført i 1912 og salgsprisen svarer til en kvadratmeterpris på 40.537,38 kroner.