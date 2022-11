Stor mangel på frivillige sender hjemløse ud i kulden

Det er for alvor blevet koldt udenfor - især om natten. Og det går værst ud over de mennesker, der ikke har en varm seng at sove i.

Derfor åbner der fra søndag et såkaldt vinterherberg, der særligt er tiltænkt hjemløse migranter. Men på grund af manglen på frivillige frygter lederen at måtte lukke ned, før de har åbnet, fortæller han.

- Vi er virkelig på den, og jeg frygter, at vi er nødt til at holde lukket. Allerede i aften mangler vi en nattevagt, ligesom vi også mangler stort set hver eneste aften i den kommende uge. Det er fuldstændig uholdbart. Det har jeg alligevel ikke prøvet før, siger lederen Søren Christensen.



Normalt plejer herberget at have 50 frivillige, men i år er dertil videre 30, der har meldt sig. Og hvis det ikke ændrer sig, kan herberget ikke holde åbent.

- Det her kan betyde, at der er nogle, der må ligge på gaden og sove. Det er fugtigt, og de kan fryse ihjel, siger Søren Christensen.



Livsnødvendigt

Vinterherberget er åbent frem til marts og drives af Blå Kors, Kirkens Korskær, Røde Kors og Folkekirkerne i Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune.



Ifølge lederen er det nogle af de mest udsatte mennesker, der kommer på der. Og derfor er det livsnødvendigt at holde åbent.

Har I selv gjort nok for at skaffe folk?

- Det har vi tilsyneladende ikke. Vi har været lidt uheldige, fordi vores første pressemeddelelse druknede i valg. Men jeg spekulerer også på, om der bare er færre, der har lyst til at være frivillige, siger Søren Christensen.



Ingen ballade

Lederen forsikrer, at der ikke stilles mange krav til de frivillige, som altid vil være to på arbejde.

- Det er helt almindelige mennesker, vi leder efter, som har lyst til at bruge en aften eller nat på herberget, siger han.