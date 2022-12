Glad arrangør takker: Hele byen er med til at give de hjemløse en julefrokost

En havde doneret 20 kilo flæskesteg. En anden 60 glas kartofler.

Søndag var der for tiende år julefrokost for udsatte og hjemløse i Aarhus, og det sætter 34-årige Pino Paank pris på.

- Det er sådan lidt højtiden over højtiderne for mig og jeg ved også for mange andre hjemløse og udsatte, siger den nu tidligere hjemløse, der har deltaget ni ud af ti år.

Bag julefrokosten står Rikke Sejthen, som dog skynder sig at pege på alle de frivillige og donorer som kilde til en god fest.

- Vi gør det for at forkæle de hjemløse og de udsatte. De fortjener alt det bedste, og det er det, vi giver dem i dag, siger Rikke Sejthen, som via sin facebookside Hjemløse i Aarhus indsamler donationer til festlighederne.