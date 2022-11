Stor ambition: Vil afskaffe hjemløshed

Rådmanden går efter det ambitiøse mål om, at der ikke skal være en eneste hjemløs i kommunen.

- Det er vigtigt, at man kan få en seng at sove i, at man kan få varme, at man kan få noget mad og et bad, hvis man er udsat i Aarhus, siger Anders Winnerskjold.



Ifølge rådmanden er hjemløsheden allerede blevet nedbragt med 25 procent. Og kommunen har tænkt sig at fortsætte med de samme tiltag, der tidligere har virket.

- Vi er lykkedes meget hurtigt med at få folk ind i boliger og hjælpe dem til at være i boliger, altså bostøtte. Og så med at være i uddannelse og beskæftigelse, der er nøglen til at nedbringe hjemløshed, siger Anders Winnerskjold og tilføjer:



- Vi løser ikke udfordringerne med hjemløshed med et fingerknips.