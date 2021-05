Kommune fjerner bænk fra omstridt torv

I forbindelse med at der er åbnet en ny varmestue for udsatte borgere ved Godsbanen, har kommunen nemlig valgt at flytte en bænk fra torvet og ud til det nye værested.

Flytningen af den runde bænk har skabt ny debat på Facebook, hvor nogle borgere ser flytningen som et udtryk for, at kommunen vil gemme bestemte borgere af vejen og skjule sociale problemer.

Naboer så gerne bænken flyttet

Driftschef ved kommunen Brian Kjærulff forklarer, at flytningen handler om at mindske uro på Klostertorvet, men det handler også om at få de udsatte borgere til i højere grad at bruge de nye forhold ved Godsbanen, hvor Kirkens Korshær står bag den nye varmestue.

- Der er ingen tvivl om, at naboer og forretningsdrivende gerne så, at i forbindelse med vi flyttede Kirkens Korshær, at vi så også forsøgte at flytte den runde bænk, siger Brian Kjærulff, driftschef for job, udsatte og socialpsykiatri i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.



Håbet er altså, at gruppen af udsatte borgere vil følge med bænken til Godsbanen. Her er der ifølge Brian Kjærulff langt bedre muligheder for at hjælpe dem:

Terrasse, sygerum og omsorg

- Vi vil rigtig gerne skabe gode forhold og være med til at hjælpe dem.

- Vores sociale viceværter er dernede. Der er udeareal med terrasse med gril, der er sygerum, hvor man kan få behandling, der er mad og kaffe på kanden, omsorg og så videre – alt det som Kirkens Korshær normalt tilbyder, siger Brian Kjærulff.