Henrik og Pernilles baby blev født på motorvej: - Nu skal bilen til rens

- Nu er vi alle ved at komme os over oplevelsen.

Sådan lyder det fra den nybagte familie, Henrik og Pernille Andersen bare få timer efter, deres datter er kommet til verden.

En oplevelse, der var hektisk men også god. For selve fødslen var en noget speciel én af slagsen. Da fødslen meget hurtigt gik i gang i familiens hjem, var det med at komme afsted mod Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Med deres 2,5-årige datter på bagsædet af bilen.

- Fødslen gik hurtigt i gang i hjemmet, og tog i alt under to timer fra veerne startede, til vores datter kom til verden, siger den nybagte far, Henrik Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

En kommende far ringede kl. 8.41 til os og bad om tilladelse til at køre civil udrykning mod Skejby, da konen var gået i fødsel. De nåede dog ikke så langt, før barnet blev født bag i bilen midt på motorvejen. De er nu landet på AUH, og har det godt alle tre #tillykke #politidk pic.twitter.com/S1fY48txaP — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 31, 2020

På turen fra familiens hjem i Solbjerg til Skejby tog det derfor fart. Pernille Andersen var i fuld gang med at føde.

- Siddende bagvendt og hængende over forreste passagersæde sørgede mor mellem veerne for at berolige den 2,5 årige-storesøster på bagsædet om, at alt nok skulle blive godt, siger Henrik Andersen.

Fødslen gik så stærkt, at Henrik Andersen kontaktede Østjyllands Politi for at få tilladelse til at køre med civil udrykning.

- Klokken 08.41 får vi en oprigning fra en kommende far, der kører på motorvejen ved Hørning med kurs mod Skejby. Han spørger, om han må køre med civil udrykning, fordi hans kone er gået i fødsel, så det giver vi ham lov til, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Civil udrykning, færdselsloven §7, stk. 4 Motorkøretøj, der i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller tilskadekomne eller i et andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse, og som foran på køretøjet på iøjnefaldende måde har anbragt en hvid dug, er under denne kørsel ligestillet med udrykningskøretøj. Føreren af motorkøretøjet skal snarest muligt, efter at sådan kørsel har fundet sted, give politiet meddelelse herom. Uberettiget anvendelse af hvid dug er forbudt. Kilde: retsinformation.dk

Men trods civil udrykning havde Pernille Andersen født, inden de nåede Skejby. På motorvejen.

- Vi fik en velskabt pige, som far nåede at gribe på sædet i bilen, inden hun landede på gulvet, siger faren.

En hurtig start på livet for familiens nyeste medlem. Men både forældre, den nyfødte og den 2,5-årige storesøster har det alle godt.

- Indenfor de næste par timer, vil vi vende bilen hjemad mod Solbjerg og nyde weekenden, siger Henrik Andersen og fortsætter:

- Efter sådan en tur skal bilen til rens.