Kvinde fødte barn på motorvejen - mens far kørte med civil udrykning

Selvom man ikke altid kan planlægge en fødsel, så har vordende forældre ofte god tid til at komme ind på fødeafdelingen, fra de første veer går i gang.

Han spørger, om han må køre med civil udrykning, fordi hans kone er gået i fødsel, så det giver vi ham lov til. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Men sådan skulle det ikke være for et nybagt forældrepar, da kvinden her til morgen gik i fødsel.

De nåede nemlig ikke hele vejen til Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, før kvinden havde født.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Klokken 08.41 får vi en oprigning fra en kommende far, der kører på motorvejen ved Hørning med kurs mod Skejby. Han spørger, om han må køre med civil udrykning, fordi hans kone er gået i fødsel, så det giver vi ham lov til, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Civil udrykning, færdselsloven §7, stk. 4 Motorkøretøj, der i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller tilskadekomne eller i et andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse, og som foran på køretøjet på iøjnefaldende måde har anbragt en hvid dug, er under denne kørsel ligestillet med udrykningskøretøj. Føreren af motorkøretøjet skal snarest muligt, efter at sådan kørsel har fundet sted, give politiet meddelelse herom. Uberettiget anvendelse af hvid dug er forbudt. Kilde: retsinformation.dk

Det skulle efterfølgende vise sig, at selv civil udrykning ikke var nok. Kvinden endte nemlig med at føde i bilen på motorvejen.

- En time senere ringer manden til os igen for at fortælle, at alt gik godt, og både barn og forældre har det godt, men de nåede ikke hele vejen til hospitalet, før konen havde født, siger Janni Lundager.

Østjyllands Politi fik dog - desværre - ikke oplyst barnets køn.

