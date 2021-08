Gustav og Aske mødes til bajere og broderi

Broderistunderne er samtidig også en anledning for gutterne til at mødes over en øl og få talt om, hvad ugen er gået med, og der er plads til flere i klubben, bemærker de.

- Vi arbejder begge to her på Café Smagløs, og vi broderer hele tiden. Så hvis man kommer herned, så kan man bare sige "hej!" og spørge, om man kan være med i klubben.

- Så kan man få et stykke stof og prøve at se, om det er noget for en.



Mød broderi-drengene fra Aarhus i videoen nedenfor: