VIDEO: Kronhjorte smadrer marker - har lavet skader for millioner

Jørgen Willesens marker på det nordlige Djursland ved Fuglsø Mose bliver hærget af store flokke af kronhjorte.

Landmanden har spottet flokke på op mod 600-700 styks, og skaderne løber sammenlagt op i et millionbeløb.

- De ødelægger markerne. For nogle år siden var de lejet ud til gulerødder, og der ødelagde de for en million. Før i tiden regnede vi med, at vi havde 120.000 i tab om året mindst, siger Jørgen Willesen til TV2 ØSTJYLLAND.