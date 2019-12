Fyldte maver, vandresko og en mundfuld frisk luft

Fyldte maver og fornemmelsen af alt for meget julesul på sidebenene inspirerer hvert år masser af folk til at stikke i traveskoene og komme ud i den friske luft. Og denne 2. juledag var ingen undtagelse.

For mange er jule-traveturen ved Marselisborg Dyrehave blevet en fast tradition. Siden 1970 har Aarhus Fodslaw budt på fælles gåtur om formiddagen 2. juledag.

Og med ruter på mellem 6 og ti kilometer, indlagt pause med varm kakao og hyggeligt samvær med andre vandre-glade østjyder, appellerer arrangementet til de fleste, der holder af en mundfuld frisk luft mellem julefrokosterne.

- Vi er her for at få noget frisk luft, lys og motion, og så er det hyggeligt at være sammen med lidt familie, siger Anders Rebsdorf.

Anders Rebsdorf havde taget turen fra Stilling til Aarhus for at deltage i årets gåtur.

200 havde på forhånd tilmeldt sig dagens travetur, og de fleste af dem dukkede også op.

- Det er pænt, og det er lidt pænere, end det plejer at være, siger Anders Jensen, der er formand for Aarhus Fodslaw, der står bag dagens gåtur.

Det er 28. gang, at Anders Jensen og resten af Aarhus Fodslaw arrangerer fælles travetur 2. juledag.

Og det er altså ikke kun i dag, at Aarhus Fodslaw arrangerer gåture. Hver tirsdag onsdag og lørdag tager de traveskoene på og invitere til gåtur - dog med en enkelt undtagelse, for onsdag den 1. januar springer de lige over.