Frisk aftale sikrer tusindvis fjernvarme til 2022-priser

Direktør roser Ørsted

Ifølge Bjarne Munk Jensen er der særligt to årsager til, at aarhusianerne nu kan trække vejret roligt med tanke på næste års varmeregning.

Dels har det aarhusianske varmeværk penge på kontoen i form af et overskud, eller overdækning som det teknisk hedder, fra 2021, og derudover har Kredsløb Fjernvarme A/S indgået en aftale med Ørsted om, at Kredsløb den kommende tid betaler for fjernvarme baseret på træpilleprisen, selv om Ørsted altså skal fyre med dyrt kul.

- Ørsted har taget et stort samfundsansvar og bidrager til at holde prisen på fjernvarme nede på trods af de høje brændselspriser, lyder det rosende fra Bjarne Munk Jensen.

Ifølge Kredsløb Fjernvarme A/S betyder det, at en modtager i et standardhus på 130 kvadratmeter kan forvente en regning i 2023 på 12.252 kroner, mens lejlighedsforbrugeren med 75 kvadratmeters lebensraum forventet skal af med 6246 kroner.

Tirsdag har TV2 ØSTJYLLAND været i kontakt med Carsten Christensen, formand for Odder Varmeværk. Han fortæller, at de mandag var til møde med Ørsted, der nu har meddelt, at de ellers store varslede stigninger bliver mindre.

Hvad det økonomisk betyder, ved han ikke præcis endnu, da varmeværket skal have regnet på det, men det bliver i hvert fald stigninger et stykke fra de ellers varslede 35 procent.