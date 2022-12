Efter storbrand: Nu stiger varmeprisen voldsomt

Dyrt kul

Kredsløb, som står for at transportere varmen fra Studstrupværket til flere varmeværker i Østjylland, ønsker fredag ikke at stille op til interview om stigningen.

I en mail til TV2 ØSTJYLLAND skriver den presseansvarlige hos Kredsløb:

”Vi er stadig i fuld gang med at kigge på varmetaksterne, og vi kan derfor ikke sige mere om varmetaksterne for 2023.”

TV2 ØSTJYLLAND ville ellers gerne have spurgt Kredsløb, hvad den kommer til at koste borgerne i det øvrige Østjylland, hvis varmeforsyning er koblet til Studstrupværket. Eksempelvis borgerne i Aarhus.

Heller ikke Ørsted, der ejer Studstrupværket, har fredag haft mulighed for at stille op til interview. I et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND skriver selskabet blandt andet:

”De direkte omkostninger forbundet med branden er en sag mellem Ørsted og vores forsikringsselskab.

Kul er i øjeblikket en smule dyrere end træpiller, men det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt det kommer til at påvirke den endelige varmepris,” skriver Ole Thomsen, chef for Ørsteds kraftværksforretning.