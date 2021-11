For 1000 år siden sejlede der vikinger i den - nu er den i Danmark

Båden er formentlig blevet brugt som rekognosceringsfartøj af vikingerne.

Det er det norske vikingemuseum på Bygdø, der har lånt båden ud. Museet, der ligger et lille stykke uden for Oslo, skal flyttes en helt ny bygning, og mens der bygges, låner og passer Moesgaard Museum på den historiske båd.

- Det er næsten som at være der igen. Det er så flot lavet. Det er en meget stor oplevelse at være her, siger en af lørdagens besøgende, Ruth Espersen.