Fjollet mener branchekyndig: Kreativ uddannelse krævede landets højeste karakter

Det har hidtil ikke været nødvendigt på erhvervsakademiet, siger rektoren.

- Det er ikke vores ønske, at man skal have 11,7 for at komme ind på den her uddannelse. Det er det bestemt ikke, siger Anne Storm Rasmussen.

Tidligere på året lagde Regeringen op til ændringer i optagelseskriterierne på uddannelserne. Blandt andet skal optaget på kvote 2 øges.

Minister afviser politisk indgreb

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) vil det afhjælpe nogle af udfordringerne, men han vil ikke lægge karaktererne helt på hylden.

-Karakterer er generelt en god metode, hvor man er vurderet gennem de år, man har gået på en ungdomsuddannelse til at vise, om man er egnet. Det er også et relativt effektivt redskab, men vi forslår jo faktisk nogle ændringer her, som skal gøre, at man får et bedre match mellem studerende og de uddannelser de skal ind på, hvor det ikke alene er karakterer, der tæller og hvor det ikke skal afgøre om du kan komme ind på en kunstnerisk uddannelse eller designuddannelse, som den vi taler om her, siger Jesper Petersen.