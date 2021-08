Elever tynget af Afghanistan-situationen: - Jeg tænker hele tiden på det

Casper Ostenfeldt fortæller også, at han er opmærksom på at få snakket med de elever, der har behov for det.

- Bare det, at eleverne får lov til at sætte ord på. Det behøver ikke være de store følelser, men bare det, at man får lov til at beskrive, så ligger der en naturlig refleksion over, hvad der sker dernede.

Og snakkene er også noget, som Amad sætter pris på.

- Jeg synes faktisk, at det er rart, for så kommer man også til at komme ind i sine følelser og fortælle, hvordan man har det.