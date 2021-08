Dan mistede livet til Taliban: Nevø mener ikke, hans liv var spildt

Dans liv var ikke spildt

Tre uger efter, Dan Gyde døde, blev han fløjet hjem i en kiste og familien deltog i en mindehøjtidelighed i Karup.

Og selvom Kenneths onkel endte med at betale den allerhøjeste pris, så mener han ikke, at indsatsen har været forgæves.

- I søndags da jeg læste, at de havde overtaget Kabul, var min første tanke egentlig, om Dans liv var spildt. Men så kom jeg til at tænke på det, Dan har sagt.

- Han sagde selv, at han godt vidste, at krigen i Afghanistan ikke kunne vindes, men hvis han bare kunne være med til at gøre en lille forskel for enkelte afghanere, så var det stort for ham, siger Kenneth Gyde Tørslev Pedersen.

- Og så sagde han også tit, at det er bedre, at vi bekæmper dem der, end at de kommer tættere på Danmark, så vi stadig kan have vores frihed.

- Og det var egentlig det, der ramte mig. For det ville være nærliggende at sige, at det er spildt, men det synes jeg ikke, det er, siger Kenneth Gyde Tørslev Pedersen.

Veteraner er 'pisseskuffede'

Mens Dan Gyde mistede livet, kan andre danske soldater, der var udsendt i Afghanistan, følge Talibans magtovertagelse minut for minut via medierne fra Danmark.

Og ifølge Nils Jakobsen, der er formand for veterancaféen i Randers, et sted, hvor krigsveteraner kan mødes for at tale om deres oplevelser og være sociale, så er der stor frustration hos de veteraner, han har talt med.

- Vi kan mærke, at de veteraner, der har været i Afghanistan, mildt sagt er pisseskuffede over den her udvikling. De føler sig ikke ret meget værd, og det er jo en skam. De føler sig virkelig trådt på, siger Nils Jakobsen.

Han frygter, at den håbløse udgang på hele indsatsen i Afghanistan, også kan få helbredsmæssige konsekvenser for de danske veteraner, der nu er hjemme.

- Vi kan se, at veteraner i nogle tilfælde får efterreaktioner, flere år efter de har været udsendt. Og man jo godt frygte, at det bliver fremrykket af det, der sker i disse dage, siger Nils Jakobsen, formand for veterancaféen i Randers.