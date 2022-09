Ekspert frygter for unge mænd i Gellerup

De to afdelinger er begge en vigtig del af den såkaldte Aarhus-model, som har fået politikere og embedsmænd til at rejse til Aarhus. Kommunen er blevet kendt i hele Europa for sin evne til at holde unge ude af kriminalitet gennem forebyggelse.

Også justitsministre på stribe har besøgt initiativet.

Aydin Soei pointerer, at han ikke kender noget til den konkrete sag, men han ser med stor bekymring på, at mange unge mænd i Gellerup med ét har mistet deres eneste forbindelse til det offentlige Danmark.

Ender i kriminalitet

Aarhus Kommune arbejder på højtryk på at finde en erstatning for de to tilbud, der er lukket, mens sagen bliver efterforsket af Østjyllands Politi.

Men den plan har Aydin Soei ikke meget tiltro til.

- Når vi snakker om den her gruppe, er der ofte tale om nogle drenge og unge mænd, som har haft en omtumlet børne- og unge tilværelse, hvor de har haft kontakt til mange voksne og myndighedspersoner. Nu kommer der endnu en person, der siger, at han eller hun vil hjælpe, siger han og uddyber:

- Man kan ikke bare udskifte dem fra den ene dag til den anden. Det tager lang tid at opbygge tillid, og det kræver tillid at arbejde med den her gruppe unge, siger sociologen.

Han kalder gadeplansmedarbejderne i Aarhus for nogle af landets dygtigste til at få kontakt til de udsatte unge. Det er derfor en dyster konklusion, han drager af den igangværende sag.

- Der er flere unge, der bliver tabt til det kriminelle miljø.