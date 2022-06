Justitsminister på besøg i Gellerup for at blive klogere på bandekriminalitet

Regeringen forbereder nemlig nu en bandepakke, og derfor håber ministeren på at kunne hente erfaringer i det udsatte boligområde i Gellerupparken.

- Jeg hører særligt, at der er en interesse for, at vi skal have sagerne hurtigt for domstolene og sikre, at der kommer en dom hurtigt. Hastighed har betydning, siger Mattias Tesfaye.

Bandemiljøet skal besværliggøres

Bandekriminalitet har længe været et problem både i Gellerup og andre dele af byen.

For eksempel da en mand blev dræbt ved Travbanen i Aarhus og senest drabet på en tilfældig 21-årig mand på en tankstation ved Viby.

- Det, som vi opfatter som unormalt – et liv med vold, at stå sent op, ryge fede hver dag og tjene penge – kan i nogle miljøer være det normale. Det skal vi have vendt op og ned på, siger ministeren.