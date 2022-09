V-profil: Sag om politianmeldt ungetilbud er voldsom

Rådmand skal straks finde friske hænder

Gert Bjerregaard fik efter eget udsagn desuden resten af udvalgets opbakning til at bede rådmanden om straks at erstatte de hjemsendte medarbejdere med ansatte fra andre afdelinger.

- Der er tale om unge mennesker, nogle af dem på kant med loven, som vi hjælper i det her kontaktsted. Nu er der ingen, som kan tage hånd om de dem. Min bekymring er, at der kan ske det skred, at de måske kommer over i hænderne på nogle forkerte, siger Gert Bjerregaard og nævner socialforvaltningen eller området for børn og unge som muligheder.

- Det eneste, vi ikke skal gøre nu, er at sige, at det går nok, for det gør det ikke, siger Venstres gruppeformand.

I en SMS til TV2 ØSTJYLLAND skriver rådmanden, at han er opmærksom på sagen.

- Vi arbejder målrettet med andre forvaltninger og Østjyllands Politi om at sikre tilstedeværelse. Vi vurderer løbende situationen, skriver Anders Winnerskjold.

Ifølge Gert Bjerregaard er der grund til at være vågne lige nu.

- Min fornemmelse er, at der i øjeblikket er et skred i den forhærdelse, der er i vestbyen, og derfor har vi pligt til som byråd at handle på det her, siger Gert Bjerregaard.