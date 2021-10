Efter årtiers ventetid: Nu begynder udvidelsen af travl indfaldsvej

Efter årtiers diskussion går arbejdet med at udvide Viborgvej fra to til fire spor i gang.

Tidligere er trafikale knuder forsøgt løsnet ved at udvide flere af de mest travle vejkryds, men nu får Viborgvej regulært vokseværk.



Det sker, når der i morgen bliver taget første spadestik til vejudvidelsen, som kommer til at foregå i fire etaper.

Udvidelsen skal sikre, at trafikken flyder bedre mellem Sommervej og Tilst Vestervej.

Under arbejdet lover Aarhus Kommune på deres hjemmeside, at der vil være mindst et farbart spor i hver retning, mens cyklister i perioder må vænne sig til en dobbeltrettet cykelsti i den ene vejside.