Dronningen åbner Aarhus Festuge

Årets gallakoncert finder sted i Store Sal i Musikhuset Aarhus. Her vil dronningen sammen med de øvrige inviterede overvære koncerten "you’re somehow connected – a dream play" af komponisten Lil Lacy.

Et værk, som hylder de synlige og usynlige forbindelser mennesker imellem, står der i pressemeddelelsen.

Festugen finder sted fra 27. august til 5. september.

Ikke første gang

Det er langt fra første gang at dronningen bliver inviteret.

Som protektor for den årlige byfest, møder dronningen op hvert år og holder åbningstalen, men på grund af corona, var det ikke muligt i 2020, da Festugen blev aflyst.

Året før, i 2019, holdt hun åbningstalen, inden de ti festdage blev skudt i gang.

Temaet for årets Festuge er "In It Together".

Aarhus Festuge blev for første gang afholdt i 1965.

1000 arrangementer bliver afholdt på ti dage, og dermed er Aarhus Festuge en af Nordeuropas største kulturbegivenheder.